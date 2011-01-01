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Специально для наших читателей мы ежемесячно составляем варианты для самопроверки.
По окончании работы система проверит ваши ответы, покажет правильные решения и выставит оценку по пятибалльной или стобалльной шкале.
|Вариант 1
|Вариант 2
|Вариант 3
|Вариант 4
|Вариант 5
|Вариант 6
|Вариант 7
|Вариант 8
|Вариант 9
|Вариант 10
|Вариант 11
|Вариант 12
|Вариант 13
|Вариант 14
|Вариант 15
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