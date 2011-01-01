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Задания для подготовки к ОГЭ по информатике с решениями.

Каталог заданий

Вы можете составить вариант из необходимого вам количества заданий по тем или иным разделам задачного каталога. Для создания стандартных вариантов воспользуйтесь кнопками снизу.

ТемаКол-во заданий
1. Количественные параметры информационных объектов просмотреть (26 шт.)
2. Кодирование и декодирование информации просмотреть (88 шт.)
3. Значение логического выражения просмотреть (26 шт.)
4. Формальные описания реальных объектов и процессов просмотреть (55 шт.)
5. Простой линейный алгоритм для формального исполнителя просмотреть (26 шт.)
6. Программа с условным оператором просмотреть (26 шт.)
7. Информационно-коммуникационные технологии просмотреть (61 шт.)
8. Запросы для поисковых систем с использованием логических выражений просмотреть (26 шт.)
9. Анализирование информации, представленной в виде схем просмотреть (26 шт.)
10. Сравнение чисел в различных системах счисления просмотреть (26 шт.)
11. Использование поиска операционной системы и текстового редактора просмотреть (26 шт.)
12. Использование поисковых средств операционной системы просмотреть (26 шт.)
13 (C1). Создание презентации или форматирование текста просмотреть (26 шт.)
14 (C2). Обработка большого массива данных просмотреть (25 шт.)
15 (C3). Короткий алгоритм в различных средах исполнения просмотреть (63 шт.)
Дополнительные задания для подготовки (не входят в ОГЭ этого года)
Д1. Количественные параметры информационных объектов просмотреть (97 шт.)
Д2. Значение логического выражения просмотреть (80 шт.)
Д3. Файловая система организации данных просмотреть (96 шт.)
Д4. Формальные описания реальных объектов и процессов просмотреть (11 шт.)
Д5. Формульная зависимость в графическом виде просмотреть (61 шт.)
Д6. Алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд просмотреть (60 шт.)
Д7. Линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке просмотреть (61 шт.)
Д8. Простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом языке просмотреть (58 шт.)
Д9. Циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на алгоритмическом языке просмотреть (68 шт.)
Д10. Анализирование информации, представленной в виде схем просмотреть (59 шт.)
Д11. Осуществление поиска в готовой базе данных по сформулированному условию просмотреть (79 шт.)
Д12. Дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и звуковой информации просмотреть (73 шт.)
Д13. Простой линейный алгоритм для формального исполнителя просмотреть (64 шт.)
Д14. Скорость передачи информации просмотреть (78 шт.)
Д15. Алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки просмотреть (95 шт.)
Д16. Осуществление поиска информации в Интернете просмотреть (56 шт.)
Д17 C1. Обработка большого массива данных с использованием средств электронной таблицы или базы данных просмотреть (106 шт.)


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