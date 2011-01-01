Тренировочные варианты

новые мартовские, формат 2020

Специально для наших читателей мы ежемесячно составляем варианты для самопроверки.

По окончании работы система проверит ваши ответы, покажет правильные решения и выставит оценку по пятибалльной или стобалльной шкале.